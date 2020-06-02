Климкин пророчит Третью мировую

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря об отношениях Украины и России, увидел приближение Третьей мировой войны. Об этом экс-глава МИД заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.В то же время он подчеркнул, что эта война будет иметь совершенно другой вид, чем две предыдущие.«Я считаю, что мы здесь слишком оптимистичны. Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы ещё не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен», — предупредил Климкин.С ним частично согласился и глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, заявив, что гибридная Третья мировая война уже идёт полным ходом, а самые тёмные времена ещё впереди.В этом выпуске программы обговаривались вопросы о Минских договорённостях и о возобновлении водоснабжения Крыма.