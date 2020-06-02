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Климкин пророчит Третью мировую
02 июня 2020, 21:55 • 83 • Украина
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря об отношениях Украины и России, увидел приближение Третьей мировой войны. Об этом экс-глава МИД заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
В то же время он подчеркнул, что эта война будет иметь совершенно другой вид, чем две предыдущие.
«Я считаю, что мы здесь слишком оптимистичны. Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы ещё не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен», — предупредил Климкин.
С ним частично согласился и глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, заявив, что гибридная Третья мировая война уже идёт полным ходом, а самые тёмные времена ещё впереди.
В этом выпуске программы обговаривались вопросы о Минских договорённостях и о возобновлении водоснабжения Крыма.
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