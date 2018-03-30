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Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России

30 марта 2018, 17:39  •  712 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нонсенсом решение Москвы выслать украинских дипломатов из России.
 
globallookpress.com
 

«Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше», — написал он в Twitter.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

Ранее Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В российском МИД, в свою очередь, в качестве ответных мер заявили о высылке украинских дипломатов. 

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН высылку Украиной российских дипломатов.

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