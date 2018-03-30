Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нонсенсом решение Москвы выслать украинских дипломатов из России.

«Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше», — написал он в Twitter.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

Ранее Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В российском МИД, в свою очередь, в качестве ответных мер заявили о высылке украинских дипломатов.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН высылку Украиной российских дипломатов.