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Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России
30 марта 2018, 17:39 • 712 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нонсенсом решение Москвы выслать украинских дипломатов из России.
globallookpress.com
«Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше», — написал он в Twitter.
Ранее Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
В российском МИД, в свою очередь, в качестве ответных мер заявили о высылке украинских дипломатов.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН высылку Украиной российских дипломатов.
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