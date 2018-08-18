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Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии
18 августа 2018, 01:09 • 76 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал планы российского лидера Владимира Путина посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
© Nazar Furyk globallookpress.com
«Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал он в Twitter.
Ранее в МИД Австрии сообщили, что визит Путина на свадьбу Карин Кнайсль не имеет политического подтекста и является частной поездкой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии 18 августа. По его словам, президент получил приглашение во время своего визита в Вену.
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