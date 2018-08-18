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Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии

18 августа 2018, 01:09  •  76 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал планы российского лидера Владимира Путина посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
 
© Nazar Furyk globallookpress.com
 

«Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал он в Twitter.

Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі «приватного» візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку. https://t.co/w0ETEui5kD

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 августа 2018 г.

Ранее в МИД Австрии сообщили, что визит Путина на свадьбу Карин Кнайсль не имеет политического подтекста и является частной поездкой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии 18 августа. По его словам, президент получил приглашение во время своего визита в Вену. 

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