Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал планы российского лидера Владимира Путина посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал он в Twitter.

Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі «приватного» візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку. https://t.co/w0ETEui5kD — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 августа 2018 г.

Ранее в МИД Австрии сообщили, что визит Путина на свадьбу Карин Кнайсль не имеет политического подтекста и является частной поездкой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии 18 августа. По его словам, президент получил приглашение во время своего визита в Вену.



