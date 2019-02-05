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Климкин призвал «перезагрузить» Донбасс

05 февраля 2019, 19:24  •  142 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью «ЛИГАБизнесИнформ», что необходимо «перезагрузить» Донбасс.
 
Reuters
 

«Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением — ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем», — заявил Климкин.

По его словам, «забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, — это точно конец европейской и демократической Украине».

Ранее Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе Мартина Сайдика не содержит принципиально новых предложений и требует доработки.

14 января Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе.

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