Климкин призвал граждан Украины сдать российские паспорта

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил начать общественное обсуждение по вопросу двойного гражданства, призвав украинцев сдавать российские паспорта.

По его словам, на Украине должна начаться общественная дискуссия «о возможности быть гражданином нескольких стран», передаёт «Европейская правда».

«Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать», — отметил министр.

Климкин напомнил, что двойное гражданство практикуют в ряде стран Европы.

«А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это ещё не значит, что они — преступники», — добавил он.

Ранее Климкин заявлял о готовности рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.

В начале октября украинский министр также призывал обсудить вопрос введения института двойного гражданства.