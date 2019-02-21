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Климкин признал, что за «недостаточно украинский» полуостров Украина заплатила «сверхвысокую цену»

21 февраля 2019, 06:09  •  84 • В мире
Глава украинского МИД Павел Климкин написал пост о том, что Незалежная заплатила «сверхвысокую цену» за «недостаточно украинский» Крым
Крым после пяти лет воссоединения с Российским государством "стал более украинским", считает глава МИД Украины Павел Климкин.
До 2014 года полуостров характеризовался, как "недостаточно украинский", за что Украина заплатила "сверхвысокую цену", говорит Климкин.
Глава ведомства считает, что лозунг "Крым — это Украина!" сделал полуостров ещё более украинским, и совсем не сделал российским.
"Мы должны довести это дело до конца", — пишет политик на своей странице в Facebook.
Ранее, всё в той же социальной Сети, Климкин призвал остановить Россию. Он обратился к Евросоюзу. Климкин пишет, что Россия "ни перед чем не остановится", защищая свои экономические и политические интересы.

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