Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбленный «европейской армией» Трамп — это политическая фантазия - Пушков
На Украине временно усилили пограничный контроль
Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину
«Ситуация уникальная»: правящую партию Польши обвинили в попытке «присвоить» Мар...
Главная / Украина

Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе

10 ноября 2018, 19:54  •  67 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реакцией на выборы в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках станет усиление международных санкций в отношении России.
 
© Flickr
 

«И мы с нашими партнёрами уже работаем над этим», — написал министр в Twitter.

Кроме того, Климкин призвал жителей Донбасса не принимать участия в «фейковых» выборах.

Ранее в Верховной раде Украины призвали Евросоюз ввести санкции против России за якобы организацию выборов в ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие выборы в ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

67
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 00:24
На Украине более 3 млн единиц оружия находится в незаконном обороте
10 ноября 2018, 16:39
СМИ: Филарет и Макарий отказались возглавить новую церковь на Украине
10 ноября 2018, 19:54
Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе

10 ноября 2018, 00:24
Луценко заявил об отсутствии результатов расследования убийства Шеремета
10 ноября 2018, 13:24
На Украине временно усилили пограничный контроль
09 ноября 2018, 21:09
Порошенко не принял заявление генпрокурора Украины об отставке
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
07 ноября 2018, 17:24
Депутаты Рады в прямом эфире нецензурно оскорбили Путина
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
06 ноября 2018, 02:09
«Почти все производственные мощности находятся в России»: сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.