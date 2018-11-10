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Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе
10 ноября 2018, 19:54 • 67 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реакцией на выборы в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках станет усиление международных санкций в отношении России.
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«И мы с нашими партнёрами уже работаем над этим», — написал министр в Twitter.
Кроме того, Климкин призвал жителей Донбасса не принимать участия в «фейковых» выборах.
Ранее в Верховной раде Украины призвали Евросоюз ввести санкции против России за якобы организацию выборов в ДНР и ЛНР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие выборы в ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям.
Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.
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