Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реакцией на выборы в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках станет усиление международных санкций в отношении России.

«И мы с нашими партнёрами уже работаем над этим», — написал министр в Twitter.

Кроме того, Климкин призвал жителей Донбасса не принимать участия в «фейковых» выборах.

Ранее в Верховной раде Украины призвали Евросоюз ввести санкции против России за якобы организацию выборов в ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие выборы в ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.