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Климкин предупредил об опасности «сделки» России и Запада

20 февраля 2020, 07:09  •  85 • Украина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин в интервью Ukrlife.tv предупредил об опасности возможной «сделки» России с Западом, в результате которой Украина якобы может попасть под влияние Москвы.
 
Reuters
 

Климкин, в частности, заявил, что Россия и западные страны якобы могут заключить новое условное соглашение «Ялта—2» для «раздела сфер влияния» в мире.

«С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна... Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем доверие в то, что мы живём в каком-то справедливом мире», — отметил экс-министр.

По его мнению, для этого Украине следует «ангажировать своих друзей» и «работать» с лидерами и политиками на Западе.

В ноябре Климкин признал неготовность США «вкладываться» в Украину на 100%.

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