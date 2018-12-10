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Климкин предложил ЕС «несколько типов санкций» против России

10 декабря 2018, 21:25  •  101 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза «несколько типов санкций» в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.
 
Reuters
 

Об этом, как пишет «Европейская правда», украинский министр рассказал после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций. Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также ещё некоторые креативные санкции», — сказал он.

По его словам, эти санкции требуют «более детального обсуждения».

Ранее Климкин заявил, что «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток — 2».

5 декабря в Киеве заявили о разработке «азовских санкций» в отношении российской стороны. 

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