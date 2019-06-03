|
Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности
03 июня 2019, 19:09 • 68 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме успехов на посту представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
© Bernd von Jutrczenka globallookpress.com
«Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым «старым» назначением или сочувствовать. В любом случае — желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем», — написал он в своём Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию на юго-востоке страны.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 06:54
|
29 мая 2019, 12:39
|
02 июня 2019, 01:09
|
28 мая 2019, 23:24
|
29 мая 2019, 06:09
|
29 мая 2019, 22:24
|
29 мая 2019, 06:09