Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашевич оценил позицию Зеленского по Донбассу
Молодёжь Украины не знает причин войны в Донбассе, которая полыхает в стране уже...
Почему Киев испугался нападения Румынии
Сирию на Иран: Израиль и США предложат России сделку
Главная / Украина

Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности

03 июня 2019, 19:09  •  68 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме успехов на посту представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
 
© Bernd von Jutrczenka globallookpress.com
 

Не знаю навіть, чи вітати Леоніда Даниловича Кучму із новим «старим» призначенням, чи співчувати. У будь-якому разі - бажаю успіху і доброї вдачі. Вони йому точно знадобляться, як і нам усім.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 июня 2019 г.

«Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым «старым» назначением или сочувствовать. В любом случае — желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем», — написал он в своём Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию на юго-востоке страны.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
02 июня 2019, 20:39
Игорь Додон призвал депутатов встретиться с представителями России, ЕС и США
03 июня 2019, 12:39
В Раде призвали Зеленского дать оценку сносу бюста Жукова в Харькове
03 июня 2019, 15:54
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
03 июня 2019, 19:09
Лукашевич оценил позицию Зеленского по Донбассу
03 июня 2019, 19:09
Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности
02 июня 2019, 23:39
Украинские военнослужащие провели новые учения в Азовском море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2019, 06:54
Лукашенко выступил против Союза с Россией? (Обзор.Telegram)
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
28 мая 2019, 23:24
С семьёй и деньгами: в Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
29 мая 2019, 06:09
Украина, которая сбрасывает шкуру
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.