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Климкин пожаловался на «теневую политику» Украины

29 сентября 2019, 14:39  •  13 • Украина
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украину теперь будут вспоминать не только «в контексте коррупции и теневой экономики», но и из-за «теневой политики».
 
© Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Раньше нас, Украину, вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому прибавляется теневая политика. Сильно много вокруг нас тени, очень хочется под солнце», — написал он.

Также он заявил, что теневая политика не менее опасна, чем теневая экономика. По словам, Климкина, «честные расследования помогут сделать политику более честной».

Ранее Климкин назвал «не очень весёлой» для Украины перспективу остаться в американской истории страной, с которой началась процедура импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

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