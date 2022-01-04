Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин потребовал от Киева "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить".

Украина должна выполнять все свои обязательства перед западными партнёрами, чтобы привлечь их к борьбе с Россией. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

По мнению политика, недостаток доверия крайне вредит Киеву в условиях "агрессии России". Поэтому крайне важно не допускать промахов, которыми якобы может воспользоваться Москва.

"Выполнять то, что обещали. То, что мы не хотим и не можем выполнить", - добавил Климкин в эфире телеканал "Украина 24".

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, США и их партнёры могут попытаться организовать "маленькую войну" на территории Украины. Обвинить в инциденте могут Москву.

Однако политолог Владимир Карасёв считает, что Вашингтон не будет впрягаться за Киев. По словам президента США Джо Байдена, американских войск на территории Украины якобы нет и не будет. В случае же "русской агрессии" Вашингтон направит военных на восточный фланг НАТО, передаёт РИА ФАН.