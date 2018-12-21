Климкин потребовал объяснений из-за соглашения с российской ТВЭЛ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что украинская национальная атомная энергетическая компания (НАЭК) «Энергоатом» и российская ТВЭЛ подписали дополнительное соглашение, направленное на уменьшение поставок ядерного топлива, а также ограничение срока поставок 2025 годом.

«С самого утра все медиа смакуют информацию о тайном заключении украинской НАЭК «Энергоатом» соглашения на поставки атомного топлива с российским ОАО «ТВЭЛ» до 2025 года. Считаю, что те, кто причастен к принятию решения, которое позволяет России сохранить ключевые позиции в стратегической для Украины отрасли атомной энергетики, задолжали как минимум исчерпывающее объяснение украинскому обществу и нашим иностранным партнёрам», — написал Климкин в Facebook.

По его словам, МИД Украины всегда был и остаётся сторонником реальной энергетической независимости от России.