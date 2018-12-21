Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип. Вот нахрена он послал туда наши ко...
При встрече с Путиным украинский журналист "сам не поверил" в свою про...
Вассерман: МВФ финансирует кровопролитные действия Украины, сохраняя свои "...
Путин подтвердил, что государство живет в параллельной вселенной и населению нич...
Главная / Украина

Климкин потребовал объяснений из-за соглашения с российской ТВЭЛ

21 декабря 2018, 20:54  •  193 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что украинская национальная атомная энергетическая компания (НАЭК) «Энергоатом» и российская ТВЭЛ подписали дополнительное соглашение, направленное на уменьшение поставок ядерного топлива, а также ограничение срока поставок 2025 годом.
 
Reuters
 

«С самого утра все медиа смакуют информацию о тайном заключении украинской НАЭК «Энергоатом» соглашения на поставки атомного топлива с российским ОАО «ТВЭЛ» до 2025 года. Считаю, что те, кто причастен к принятию решения, которое позволяет России сохранить ключевые позиции в стратегической для Украины отрасли атомной энергетики, задолжали как минимум исчерпывающее объяснение украинскому обществу и нашим иностранным партнёрам», — написал Климкин в Facebook.

По его словам, МИД Украины всегда был и остаётся сторонником реальной энергетической независимости от России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

193
Источник
Похожие новости
21 декабря 2018, 11:09
На Украине заявили о повышении боевых возможностей ВМС
20 декабря 2018, 22:10
«На антироссийской волне»: зачем американские сенаторы призывают провести операцию в Керченском проливе
21 декабря 2018, 17:39
Консульство контактирует со следователем после смерти россиянина в колонии на Украине

20 декабря 2018, 22:10
Экс-депутат Рады прокомментировал подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив
21 декабря 2018, 20:54
Климкин потребовал объяснений из-за соглашения с российской ТВЭЛ
21 декабря 2018, 20:54
Эксперт оценил призыв МИД России к Киеву не вмешиваться в дела церкви
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 декабря 2018, 19:24
Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип. Вот нахрена он послал туда наши корабли...
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончит...
21 декабря 2018, 04:54
Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
21 декабря 2018, 17:54
Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии свободы...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
18 декабря 2018, 17:54
«В гуманитарных целях»: Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
18 декабря 2018, 11:39
"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые вертолеты с крыльями
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
16 декабря 2018, 16:20
Евангелие от Феофана
16 декабря 2018, 13:54
Украинский дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в ЕП
15 декабря 2018, 02:24
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
17 декабря 2018, 03:09
В "Би-би-си" объяснили, зачем потребовали "крови" и "русского следа" в Париже
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.