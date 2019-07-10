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Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров
10 июля 2019, 21:39 • 68 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.
Reuters
Об этом он заявил в эфире программы «Прямо сейчас».
«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнёрами. На них нужно полагаться... Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнёрами. Здесь это мегавосклицательный знак», — цитирует министра «Громадське».
Ранее Климкин назвал «три вещи», необходимые для системного противодействия России.
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