Климкин посетит Польшу в связи с годовщиной расстрела украинцев в Павлокоме

Глава МИД Украины Павел Климкин 3 марта посетит Польшу, чтобы почтить память украинцев, расстрелянных польским подпольем в селе Павлокома. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«3 марта 2018 года состоится рабочий визит П. Климкина в Республику Польша для участия в памятных мероприятиях, посвящённых годовщинам расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в с. Павлокома в марте 1945 года», — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе посещения Гуты Пеняцкой, где в 1944 году произошло массовое убийство поляков и евреев, заявил, что украинские националисты совершили «преступление геноцида».