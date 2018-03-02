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Климкин посетит Польшу в связи с годовщиной расстрела украинцев в Павлокоме
02 марта 2018, 00:39 • 80 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин 3 марта посетит Польшу, чтобы почтить память украинцев, расстрелянных польским подпольем в селе Павлокома. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
globallookpress.com © Tarasov
«3 марта 2018 года состоится рабочий визит П. Климкина в Республику Польша для участия в памятных мероприятиях, посвящённых годовщинам расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в с. Павлокома в марте 1945 года», — говорится в сообщении.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе посещения Гуты Пеняцкой, где в 1944 году произошло массовое убийство поляков и евреев, заявил, что украинские националисты совершили «преступление геноцида».
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