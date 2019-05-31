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Климкин попросил Раду отпустить его в отставку: "Я давно принял решение уйти"

31 мая 2019, 06:54  •  3 • В мире
Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что обратился к депутатам украинского парламента принять его отставку. "Я давно принял решение уйти", - напомнил министр.
По его словам, заявление об отставке было написано им заранее, а подал он его 21 мая, как только Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
"Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение. Речь идет о всех членах парламента", - написал Климкин в Facebook.
Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Верховная рада рассмотрела вопрос об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины (СБУ). Документ был вывешен на официальном сайте главы государства в четверг.
Таким образом, постов должны лишиться Павел Климкин, Степан Полторак и Василий Грицак.
"Глава государства настаивает на неотложном рассмотрении Радой этих вопросов", - подчеркнули в пресс-службе администрации Зеленского.

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