Климкин попросил Раду отпустить его в отставку: "Я давно принял решение уйти"

По его словам, заявление об отставке было написано им заранее, а подал он его 21 мая, как только Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

"Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение. Речь идет о всех членах парламента", - написал Климкин в Facebook.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Верховная рада рассмотрела вопрос об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины (СБУ). Документ был вывешен на официальном сайте главы государства в четверг.

Таким образом, постов должны лишиться Павел Климкин, Степан Полторак и Василий Грицак.

"Глава государства настаивает на неотложном рассмотрении Радой этих вопросов", - подчеркнули в пресс-службе администрации Зеленского.