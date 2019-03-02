Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила кредит в €500 млн под гарантии МБРР
Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Может ввести монархию в Белоруссии - политолог о будущем Лукашенко
5 лучших современных русских танков
Главная / В мире

Климкин помечтал об аномальном: России пригрозили устроить в Чёрном море "Бермудский треугольник"

02 марта 2019, 01:24  •  83 • В мире
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Чёрное море превратится в Бермудский треугольник для России. Своими фантазиями о превращении акватории в аномальную зону он поделился на международном форуме по безопасности Черноморского региона в Одессе, однако пояснять значение своих слов подробнее не стал.
"Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму", - процитировали слова из выступления Климкина РИА Новости. В агентстве напомнили, что выход к Чёрному морю, помимо России и Украины, имеют Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния.
Глава МИД Украины ранее уже успел насмешить публику заявлением, что Россия и Белоруссия произошли от Незалежной. Он посчитал, что Россия и Белоруссия произошли от Украины - дескать, когда-то они отделились от Киевской Руси.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 12:24
Спрос на внедорожники приводит к большему количеству сбитых насмерть пешеходов - эксперты
01 марта 2019, 18:39
«Без давления и ультиматумов»: Москва и Каракас призвали мировое сообщество отказаться от поддержки кризиса в Венесуэле
02 марта 2019, 01:24
"Напала на Грузию, потом на Украину": Польша готовится пугать Россию армией - СМИ
Загрузка...
01 марта 2019, 22:09
"Для наших заклятых партнеров можно вообще упростить въезд": Эксперты - о том, почему подешевел сбор за визы
01 марта 2019, 18:54
Более 80 сирийцев погибли во время бегства из района боевых действий в Дейр-эз-Зоре
01 марта 2019, 22:09
"Чай по цене самолёта": Пакистанцы выписали чек Индии за напиток для пленного пилота
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
02 марта 2019, 01:24
Лукашенко разозлил разговор с Медведевым об Абхазии
02 марта 2019, 01:09
«Польша распахнулась для американского ВПК»: как Варшава собирается укреплять восточн...
02 марта 2019, 01:24
"Напала на Грузию, потом на Украину": Польша готовится пугать Россию армией...
02 марта 2019, 01:09
Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
02 марта 2019, 01:09
«В связи с отсутствием юрисдикции»: Россия отказалась признать решение Гаагского арби...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.