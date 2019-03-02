Климкин помечтал об аномальном: России пригрозили устроить в Чёрном море "Бермудский треугольник"

"Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму", - процитировали слова из выступления Климкина РИА Новости. В агентстве напомнили, что выход к Чёрному морю, помимо России и Украины, имеют Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния.

Глава МИД Украины ранее уже успел насмешить публику заявлением, что Россия и Белоруссия произошли от Незалежной. Он посчитал, что Россия и Белоруссия произошли от Украины - дескать, когда-то они отделились от Киевской Руси.