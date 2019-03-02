|
Климкин помечтал об аномальном: России пригрозили устроить в Чёрном море "Бермудский треугольник"
02 марта 2019, 01:24 • 83 • В мире
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Чёрное море превратится в Бермудский треугольник для России. Своими фантазиями о превращении акватории в аномальную зону он поделился на международном форуме по безопасности Черноморского региона в Одессе, однако пояснять значение своих слов подробнее не стал.
"Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму", - процитировали слова из выступления Климкина РИА Новости. В агентстве напомнили, что выход к Чёрному морю, помимо России и Украины, имеют Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния.
Глава МИД Украины ранее уже успел насмешить публику заявлением, что Россия и Белоруссия произошли от Незалежной. Он посчитал, что Россия и Белоруссия произошли от Украины - дескать, когда-то они отделились от Киевской Руси.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2019, 18:09
|
25 февраля 2019, 01:09
|
27 февраля 2019, 03:24
|
26 февраля 2019, 09:39
|
26 февраля 2019, 03:09
|
01 марта 2019, 02:39
|
28 февраля 2019, 03:54