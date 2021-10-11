Климкин: переговоры с Путиным поставят Зеленского "на шпагат"

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Граждане Украины могут обвинить президента в предательстве

Готовность к проведению переговоров на высшем уровне сегодня выражают и Россия, и Украина. Президент РФ Владимир Путин уже давно определился с повесткой саммита. Бывший руководитель внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин рассказал, какие перспективы ожидают Владимира Зеленского от встречи глав государств.

Украинский политик уверен, что саммит президентов поставит Зеленского "на шпагат". По его мнению, позиция российского лидера на переговорах может оказаться значительно сильнее. Он отметил, что договариваться с Путиным будет довольно-таки сложно.

Климкин подчеркнул, что президент России будет готов встретиться со своим украинским коллегой только в том случае, если сможет добиться выгоды. По мнению экс-главы МИД, Путин хочет поставить Украину в зависимое положение, например, в энергетической сфере. Он уточнил, что позиция Зеленского будет слабее, потому что в Европе рекордно выросла стоимость голубого топлива.

Политик предложил президенту Украины согласовать свои идеи с западными партерами и с гражданами страны. Он считает, что жители Незалежной могут расценить переговоры с Путиным как предательство. Из-за этого, как отметил Климкин, встреча глав государств поставит Зеленского "на шпагат".