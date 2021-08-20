Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке Росс...
Главная / Политика

Климкин озвучил условие победы над Путиным. Американец выдвинул встречное

20 августа 2021, 11:15  •  79 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин, известный своими русофобскими настроениями, назвал условие победы над президентом России Владимиром Путиным. Насчёт его высказывания разгорелись нешуточные баталии в комментариях, и в итоге американский пользователь выдвинул бывшему министру встречное условие.
По словам Климкина, "победить" Путина Украине могут помочь только США. Больше того, экс-глава МИД Украины видит в Америке единственный способ это сделать, полагая, что "неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к борьбе за новую демократию, включая новую Украину".
"И нужен совместный успех с США, - написал Климкин. - Только с ними можно остановить Россию и Путина".
В итоге американский пользователь Larry Troshin предложил Климкину выполнить другое условие, которое поможет Украине.
"Победить Путина можно только при условии, если будете жить по законам в своей стране", - написал он в Facebook.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





79
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 03:00
Блёданс предсказала новое заявление Зеленского о Крыме: "Ответ очевиден"
20 августа 2021, 09:25
Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском яз...
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 03:00
Ночную провокацию Израиля "смазали" средства ПВО Сирии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.