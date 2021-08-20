Климкин озвучил условие победы над Путиным. Американец выдвинул встречное

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин, известный своими русофобскими настроениями, назвал условие победы над президентом России Владимиром Путиным. Насчёт его высказывания разгорелись нешуточные баталии в комментариях, и в итоге американский пользователь выдвинул бывшему министру встречное условие.

По словам Климкина, "победить" Путина Украине могут помочь только США. Больше того, экс-глава МИД Украины видит в Америке единственный способ это сделать, полагая, что "неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к борьбе за новую демократию, включая новую Украину".

"И нужен совместный успех с США, - написал Климкин. - Только с ними можно остановить Россию и Путина".

В итоге американский пользователь Larry Troshin предложил Климкину выполнить другое условие, которое поможет Украине.

"Победить Путина можно только при условии, если будете жить по законам в своей стране", - написал он в Facebook.