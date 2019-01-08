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Климкин оценил возможность биометрического визового режима с Россией

08 января 2019, 21:24  •  70 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Завтрак с 1 + 1» прокомментировал возможность введения биометрического визового режима с Россией.
 
Reuters
 

Отвечая на вопрос ведущего, Климкин отметил, что, по его мнению, если ввести обычный визовый режим с Россией, он никогда не будет работать.

«Если визовый режим с Россией — это только биометрический. Другой режим не будет работать по определению», — цитирует УНН главу МИД Украины.

Ранее Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Российский сенатор Олег Морозов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение украинских властей запретить въезд в страну мужчинам из России.

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