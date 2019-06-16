Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.

«Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии», — написал он на своей странице в Facebook.

15 июня стало известно, что Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня.

В частности, 8 июня КС Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.