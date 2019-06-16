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Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии

16 июня 2019, 15:54  •  157 • Украина
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
 
Reuters
 

«Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии», — написал он на своей странице в Facebook.

15 июня стало известно, что Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня.

В частности, 8 июня КС Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.

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