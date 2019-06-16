|
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
16 июня 2019, 15:54 • 157 • Украина
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Reuters
«Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии», — написал он на своей странице в Facebook.
15 июня стало известно, что Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня.
В частности, 8 июня КС Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.
Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
157
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2019, 15:24
|
15 июня 2019, 07:39
|
13 июня 2019, 19:39
|
11 июня 2019, 09:24
|
13 июня 2019, 13:09
|
10 июня 2019, 00:54
|
11 июня 2019, 15:39