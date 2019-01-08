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Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в течение пяти лет

08 января 2019, 18:09  •  84 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что стране не удастся вступить в Европейский союз в ближайшие пять лет.
 
Reuters
 

Об этом он сказал в эфире программы «Завтрак с 1 + 1».

«Такая Украина, как сейчас, ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит», — цитирует министра Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что вступление Украины в ЕС и НАТО возможно лишь в среднесрочной перспективе.

«Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два — не верьте, это ложь. Но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет, — тоже не верьте, опыт свидетельствует о другом», — указал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие пять лет. В свою очередь, бывший украинский лидер Леонид Кравчук говорил, что для вступления Украины в ЕС нужно 10 лет.

Также в ноябре депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет. Однако позднее кабмин ФРГ опроверг информацию о том, что Меркель делала подобное заявление.

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