Климкин остаётся: Верховная рада перешла в режим саботажа Зеленского?

Сегодня стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин, который с приходом нового президента страны Владимира Зеленского попросился с занимаемой должности, остаётся на ней и дальше. Верховная рада отказалась принимать его отставку.

Впрочем, украинские депутаты, судя по тому, как они раз за разом отказываются рассматривать предложения нового "гаранта", вообще перешли в режим саботажа.

Так, например, они отказалась вносить в повестку дня инициированный Зеленским законопроект о незаконном обогащении. А ранее отказались рассматривать его предложение по импичменту президента.

Сам Зеленский назвал всё происходящее в нижней палате парламента бунтом.

"Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято, - пожаловался он во время прямого включения из Брюсселя на телеканале "1+1". - Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, которое не хочет работать".