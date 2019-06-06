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Климкин остаётся: Верховная рада перешла в режим саботажа Зеленского?

06 июня 2019, 15:39  •  85 • Политика
В Верховной раде, судя по тому, что депутаты раз за разом отказываются рассматривать предложения нового президента Украины, перешли в режим саботажа Владимира Зеленского. Депутаты не только не приняли его законопроект о незаконном обогащении, но ещё и оставили на своём посту главу МИД Украины Павла Климкина. Его отставку парламентарии принимать отказались.
Сегодня стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин, который с приходом нового президента страны Владимира Зеленского попросился с занимаемой должности, остаётся на ней и дальше. Верховная рада отказалась принимать его отставку.
Впрочем, украинские депутаты, судя по тому, как они раз за разом отказываются рассматривать предложения нового "гаранта", вообще перешли в режим саботажа.
Так, например, они отказалась вносить в повестку дня инициированный Зеленским законопроект о незаконном обогащении. А ранее отказались рассматривать его предложение по импичменту президента.
Сам Зеленский назвал всё происходящее в нижней палате парламента бунтом.
"Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято, - пожаловался он во время прямого включения из Брюсселя на телеканале "1+1". - Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, которое не хочет работать".

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