Климкин обвинил Россию в попытке дестабилизировать Украину перед выборами

Перед президентскими и парламентскими выборами следующего года Россия сделает абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину, заявил глава МИД Украины.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Россия якобы попытается сделать все, чтобы «дестабилизировать Украину». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с коллегой из Польши Яцеком Чапутовичем, которая прошла в Варшаве.

«Перед президентскими и парламентскими выборами следующего года Россия сделает абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину», - заявил Климкин.

До этого украинский министр иностранных дел утверждал, что Россия якобы намерена использовать в своих интересах ситуацию в Закарпатье, где из-за недовольства местных венгров националистическими настроениями на Украине обострились сепаратистские тенденции.

Ранее 18 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили о том, что Россия якобы ведет подготовку к вмешательству в предстоящие выборы президента в стране.