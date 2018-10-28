Климкин обвинил Польшу в порче украинских продуктов

Свидомия головного мозга – болезнь, которая еще не изучена современными медицинской и социально-общественными науками. Впрочем, и без того можно сказать, что медицина тут окажется бессильной. И лекарства тут не помогут. Пробовали уже, сейчас во власти на Незалежной куча народа со справками из психдиспансеров, которых, безусловно, лечили. Но ведь не помогло. Кто в советниках у министра, как депутат Верховной Рады Таня Черновол, развлекавшаяся пинанием каблуками в лица милиционеров, а кто, как Андрей Парубий, не выговаривающий аутентичными звуками половину букв, и вовсе спикер парламента.

Но самое главное, что если свидомия поселяется в голове у человека, она начинает неостановимо расти, заполняя всю его голову и вытесняя логику, разум, здравый смысл и т.д. Вот, например, глава МИД Украины Павло Климкин, который до 2014 года был Павлом. Когда-то ведь закончил физтех в Москве, на что не каждый умник способен. Так ведь тогда был Павлом. А после 2014-го, как стал Павло, началось. Чем больше обвинял Россию, тем абсурднее становились аргументы. И наоборот. В результате органические поражения головного мозга от свидомии достигли необратимой стадии.

Один из главных постулатов свидомизма гласит, что если на Украине что-то не получается, то это не потому, что украинцы не могут сделать, как надо, или у них не получается, а лишь по той причине, что москали и их подмоскальчики (все вместе – враги незалежности) гадят. В результате к нынешнему времени глава украинской дипломатии вместе с остальными патриотами от первоначального постулата постмайданной Украины «весь мир с нами» дошел до стадии «москали окружили». И неважно кто - поляки, венгры, румыны, чехи. Даже белорусам от Климкина досталось на днях. А теперь Климкин договорился до того, что Польша намеренно портит украинские продукты, которые отправляются на продажу в европейские страны.

- Мы начали экспортировать в ЕС, и Польшу в частности, фрукты и ягоды. Это создает в нашем сельском хозяйстве рабочие места. Но часто грузовики с фруктами стоят на границе в течение нескольких дней, портятся. И что дальше? У нас есть впечатление, что иногда это делается намеренно, - пожаловался он на то, что Польша фактически отменила так называемый «зеленый коридор» на границе с Укроаиной. - Польша создает ситуацию, когда на границе образуются бешеные очереди.

Действительно, на польско-украинской границе сейчас желающие пересечь ее проводят по 8-10 часов. Но в значительной степени эту ситуацию создают украинцы, так называемые «евробляхеры». Значительное количество жителей Украины предпочитают не растаможивать на Родине приобретенные в Польше подержанные иномарки, частенько представляющие самый настоящий автохлам, а оставляют польские номера. В этом случае им приходится с определенной периодичностью выезжать в Польшу, а потом возвращаться на Украину, чтобы не лишиться европейских номеров, как их прозвали в народе, «евроблях». А хитрых владельцев такого автотранспорта молва тут же окрестила «евробляхерами». Именно они, как подсчитала польская сторона, составляют более 37% всего трансграничного движения между Польшей и Украиной.

- Конечно, это и наша ответственность, в частности, количество «евроблях», и мы это знаем, - был вынужден признать Климкин, но тут же кинулся в контратаку. - Должно быть больше общих пунктов таможенного и пограничного контроля.

А резюмировал, вообще, пафосно, обращаясь к польским властям: «Где наши задачи — будем работать, там, где ваши — работайте. Где нужна Еврокомиссия — привлекаем и ее. Но оставлять все, как на границе сейчас, — это реальный позор».

Позор на голову поляков. Впрочем, они прониклись и согласились вдвое увеличить количество пропускных пунктов на границе для «безвизовценв» с четырех до восьми. Вот только с украинской стороны имеется категорический дефицит подъездных путей к границе.

Так что запасаемся поп-корном и ждем, когда Климкин обвинит поляков, что те не построили на Украине дороги, по которым незалежники могли бы поставлять продукты жаждущим их и скучающим по ним европейцам.

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