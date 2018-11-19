Климкин обсудил с главой Минобороны Канады сотрудничество в военной сфере

Глава украинского МИД Павел Климкин обсудил с министром обороны Канады Харджитом Саджаном сотрудничество в военной сфере.

«Среди всех дискуссий классные встречи с канадскими друзьями, в частности с министром обороны Харджитом Саджаном. Говорили об оборонном сотрудничестве и о том, что их председательство в G7 делает для Украины», — написал Климкин в своём микроблоге Twitter.

З-поміж усіх дискусій,класні зустрічі з Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

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