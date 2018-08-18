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Климкин обратился к властям Польши после ДТП с украинскими туристами
18 августа 2018, 23:54 • 35 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин обратился со словами благодарности к польским властям после ДТП, в результате которого погибли три гражданина Украины и 42 пострадали.
© Nazar Furyk globallookpress.com
«Спасибо польским властям и нашим консулам за оперативную и эффективную помощь», — написал он в своём Twitter.
Он также выразил искренние соболезнования родственникам погибших в ДТП и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.
Ранее стало известно, что в Польше перевернулся автобус с украинскими туристами.
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