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Климкин обратился к властям Польши после ДТП с украинскими туристами

18 августа 2018, 23:54  •  35 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин обратился со словами благодарности к польским властям после ДТП, в результате которого погибли три гражданина Украины и 42 пострадали.
 
© Nazar Furyk globallookpress.com
 

«Спасибо польским властям и нашим консулам за оперативную и эффективную помощь», — написал он в своём Twitter.

Он также выразил искренние соболезнования родственникам погибших в ДТП и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

Щирі співчуття родинам загиблих внаслідок аварії українського туристичного автубусу у Польщі, швидкого одужання пораненим. Дякую польській владі та нашим консулам за оперативну та ефективну допомогу

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 августа 2018 г.

Ранее стало известно, что в Польше перевернулся автобус с украинскими туристами.

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