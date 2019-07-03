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Климкин не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

03 июля 2019, 17:24  •  60 • Украина
Глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с изданием Liga.net не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.
 
Reuters
 

«Ну слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев», — заявил Климкин, отвечая на вопрос, не планирует ли он стать мэром Киева.

Министр отметил, что «никогда и не говорил», что намерен «идти в мэры».

«Но, конечно, и не исключаю этого!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Климкин уходит в отпуск с 3 июля, а его обязанности будет исполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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