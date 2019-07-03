Климкин не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

Глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с изданием Liga.net не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.

«Ну слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев», — заявил Климкин, отвечая на вопрос, не планирует ли он стать мэром Киева.

Министр отметил, что «никогда и не говорил», что намерен «идти в мэры».

«Но, конечно, и не исключаю этого!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Климкин уходит в отпуск с 3 июля, а его обязанности будет исполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.