Климкин назвал выборы на Донбассе фейковыми и пригрозил санкциями

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал фейковыми выборы, которые в воскресенье, 11 ноября, проходят в ДНР и ЛНР. Он утверждает, что международное сообщество отреагирует на выборы ужесточением санкций против России.

Климкин назвал процесс выборов на Донбассе «очередным цирковым представлением Кремля» и заявил, что они организованы только для того, чтобы «скрывать преступления».

Глава украинского внешнеполитического ведомства также заверил, что Киев уже работает над ужесточением международных санкций.

Напомним, за два дня до голосования украинские правоохранительные органы возбудили в отношении организаторов выборного процесса уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

В ДНР и ЛНР, как и в Москве, настаивают на том, что выборы глав республик и депутатов парламентов не противоречат Минским соглашениям.