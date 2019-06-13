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Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС
13 июня 2019, 16:24 • 18 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, страна сможет вступить в Европейский союз.
Reuters
Как он написал на своей странице в Facebook, это может произойти примерно в 2035 году.
По его мнению, скептическое отношение большинства стран — членов ЕС к потенциальному расширению в ближайшее время вряд изменится к лучшему, но если через пару лет настроения в союзе поменяются, а балканские страны успешно вольются в объединение, то у Украины есть шансы стать частью Евросоюза.
«Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звёзды и планеты станут в благоприятные, евроинтеграционные позиции, то после 2025 года у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу», — указал он.
Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, одним из необходимых для вступления Украины в ЕС этапов являются предвступительные переговоры между страной и объединением.
«Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10—12 лет… Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: плюс-минус 2035», — добавил Климкин.
Министр также выразил мнение, что многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое украинское достижение.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие пять лет. В свою очередь, бывший украинский лидер Леонид Кравчук говорил, что для вступления Украины в ЕС нужно 10 лет. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выражал мнение, что Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюз в 2025—2027 годах.
Также в ноябре 2018 года депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет. Однако позднее кабмин ФРГ опроверг информацию о том, что Меркель делала подобное заявление.
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