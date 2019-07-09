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Климкин назвал «три вещи» для системного противодействия России
09 июля 2019, 22:54 • 28 • Украина
Чтобы системно противодействовать России, необходимы три вещи, в том числе чёткая стратегия, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры на высшем уровне в Минске.
Reuters
«Журналисты задаются вопросом: это вообще приемлемо и правильно — делать такие предложения через видео? На самом деле почему бы и нет? Политика меняется. У каждого свои фишки. Дональд Трамп, например, общается твитами», — написал он в Facebook.
Как указал министр, он не знает, «в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а в какой — на внутреннего пользователя».
«К сожалению, Путина не эмоцию не возьмёшь. Он на неё не ведётся. Он понимает только силу и конкретные согласованные действия», — добавил Климкин.
Он назвал «три вещи», которые, по его словам, помогут противостоять России.
«Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи: чёткая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнёров. А в остальном — почему бы и не видео? На самом деле я думаю, что за этим форматом будущее», — добавил он.
В декабре 2018 года Климкин назвал «лучшей санкцией» против России возможную остановку реализации проекта «Северный поток — 2».
8 июля Зеленский призвал президента России Владимира Путина обсудить в Минске ситуацию в связи с Крымом и Донбассом при участии мировых лидеров.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя идею, отметил, что, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook.
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