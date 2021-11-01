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Климкин назвал ошибку Киева с "Байрактарами": "Мы никогда не получим оружие"

01 ноября 2021, 11:50  •  173 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал ошибку официального Киева с турецкими беспилотниками "Байрактар". По его словам, если украинские власти продолжат в том же духе, страна больше никогда не получит оружие от других стран.
По мнению украинского политика, главной ошибкой Киева стал пиар на "Байрактарах". Он отметил, что Украина никогда не получит оружие от других стран, если будет пиариться на этом.
"Оружие должно быть для победы, а не для пиара", - написал он в своём Facebook.
Он также отметил, что не видит в этих беспилотниках чего-то такого, что не могли бы сделать на Украине. При этом он напомнил, что пиар на этом неуместен, ведь "на каждый самолёт или танк найдётся ракета или беспилотник".
По мнению Климкина, Украина "не может жить на советском оружии" и покупать только его.
"Выживут только те, кто способен производить собственное оружие", - написал политик, отметив, что если Украина не вложится в производство оружия, то всегда будет зависима от всех.

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