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Климкин назвал невесёлой перспективу Украины остаться в истории США
25 сентября 2019, 16:24 • 60 • Украина
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин назвал «не очень весёлой» для Украины перспективу остаться в истории США как страна, с которой началась процедура импичмента американского президента Дональда Трампа.
globallookpress.com
«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента. Не очень весёлая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны», — написал бывший министр в Twitter.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.
По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на украинского коллегу Владимира Зеленского.
При этом сам Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также поддержала решение начать процедуру импичмента.
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