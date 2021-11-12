|
Климкин назвал неожиданную причину миграционного кризиса на границе Белоруссии: "Мы окружены"
12 ноября 2021, 06:20 • 161 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши - это якобы "спланированная операция" Москвы и Минска. Причина же её весьма неожиданна, судя по словам Климкина: якобы вся эта ситуация на границе с Польшей создана для того, чтобы дестабилизировать Украину.
"Теперь мы имеем миграционный шантаж, - заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1". - Мы видим, что мы наполовину окружены".
Рассуждая о миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Польши, экс-министр увидел в нём "последовательную системную работу по тотальной дестабилизации, в первую очередь Украины".
Причина миграционного кризиса, озвученная Климкиным, весьма неожиданна, ведь речь-то идёт о том, что происходит не на границе Украины, а на границе с Польшей. Однако русофобская риторика политика расставляет всё по своим местам. Климкин заявил, что якобы всё это "спланированная операция" Москвы и Минска.
В своих утверждениях Климкин не одинок. Ранее похожие голословные обвинения в адрес Москвы выдвинула Варшава. В России подобные заявления считают лживыми и выходящими за рамки здравого смысла.
Подпишитесь на нас
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 ноября 2021, 07:15
|
06 ноября 2021, 19:05
|
05 ноября 2021, 11:00
|
06 ноября 2021, 02:10
|
06 ноября 2021, 00:25
|
05 ноября 2021, 16:50
|
09 ноября 2021, 15:55