Климкин назвал неожиданную причину миграционного кризиса на границе Белоруссии: "Мы окружены"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши - это якобы "спланированная операция" Москвы и Минска. Причина же её весьма неожиданна, судя по словам Климкина: якобы вся эта ситуация на границе с Польшей создана для того, чтобы дестабилизировать Украину.

"Теперь мы имеем миграционный шантаж, - заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1". - Мы видим, что мы наполовину окружены".

Рассуждая о миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Польши, экс-министр увидел в нём "последовательную системную работу по тотальной дестабилизации, в первую очередь Украины".

Причина миграционного кризиса, озвученная Климкиным, весьма неожиданна, ведь речь-то идёт о том, что происходит не на границе Украины, а на границе с Польшей. Однако русофобская риторика политика расставляет всё по своим местам. Климкин заявил, что якобы всё это "спланированная операция" Москвы и Минска.

В своих утверждениях Климкин не одинок. Ранее похожие голословные обвинения в адрес Москвы выдвинула Варшава. В России подобные заявления считают лживыми и выходящими за рамки здравого смысла.