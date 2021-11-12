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Климкин назвал неожиданную причину миграционного кризиса на границе Белоруссии: "Мы окружены"

12 ноября 2021, 06:20  •  161 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши - это якобы "спланированная операция" Москвы и Минска. Причина же её весьма неожиданна, судя по словам Климкина: якобы вся эта ситуация на границе с Польшей создана для того, чтобы дестабилизировать Украину.
"Теперь мы имеем миграционный шантаж, - заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1". - Мы видим, что мы наполовину окружены".
Рассуждая о миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Польши, экс-министр увидел в нём "последовательную системную работу по тотальной дестабилизации, в первую очередь Украины".
Причина миграционного кризиса, озвученная Климкиным, весьма неожиданна, ведь речь-то идёт о том, что происходит не на границе Украины, а на границе с Польшей. Однако русофобская риторика политика расставляет всё по своим местам. Климкин заявил, что якобы всё это "спланированная операция" Москвы и Минска.
В своих утверждениях Климкин не одинок. Ранее похожие голословные обвинения в адрес Москвы выдвинула Варшава. В России подобные заявления считают лживыми и выходящими за рамки здравого смысла.

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