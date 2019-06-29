Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.

«Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ — на возможное освобождение наших заключённых... но не ведитесь на это», — сообщил Климкин.

По его мнению, «главная проблема даже не в этом».

«Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила в полном объёме полномочия России.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

По его словам, в ближайшее время все страны поймут, что Совет Европы не может эффективно работать без России.