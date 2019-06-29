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Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
29 июня 2019, 22:24 • 83 • Украина
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Reuters
«Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ — на возможное освобождение наших заключённых... но не ведитесь на это», — сообщил Климкин.
По его мнению, «главная проблема даже не в этом».
«Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.
26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила в полном объёме полномочия России.
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.
По его словам, в ближайшее время все страны поймут, что Совет Европы не может эффективно работать без России.
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