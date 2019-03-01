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Климкин назвал Чёрное море Бермудским треугольником для России

01 марта 2019, 18:39  •  90 • Украина
Чёрное море никогда не будет принадлежать России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе международной конференции по безопасности в Одессе.
 
Reuters
 

«Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него Бермудским треугольником», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.

Климкин также выразил уверенность, что Киев вернёт Крым.

«Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 пройдут в северо-западной части Чёрного моря в июле.

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