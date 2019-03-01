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Климкин назвал Чёрное море Бермудским треугольником для России
01 марта 2019, 18:39 • 90 • Украина
Чёрное море никогда не будет принадлежать России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе международной конференции по безопасности в Одессе.
Reuters
«Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него Бермудским треугольником», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.
Климкин также выразил уверенность, что Киев вернёт Крым.
«Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России», — отметил дипломат.
Ранее сообщалось, что совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 пройдут в северо-западной части Чёрного моря в июле.
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