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Климкин напророчил Украине "жёсткий ответ Кремля"
15 мая 2021, 09:50 • 97 • Политика
Павел Климкин напророчил Украине "жёсткий ответ Кремля". Экс-глава украинского МИД счёл высказывание Владимира Путина о превращении Незалежной в "анти-Россию" тревожным и призвал не закрывать глаза на данные слова президента России.
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о Незалежной.
Напомним, лидер нашей страны в ходе встречи с членами Совета безопасности обратил внимание, что из Украины планомерно делают "какую-то анти-Россию".
Путин добавил, что с территории соседнего государства систематически поступают инфоповоды, из-за которых Москве приходится беспокоиться о своей нацбезопасности.
Климкин счёл это высказывание тревожным и призвал на своей странице в Facebook не закрывать глаза на данные слова президента России.
Бывший украинский министр обратил внимание, что до этого Путин не использовал подобных формулировок: "Это не очередная находка спичрайтеров".
Отметим, недавно Москва высказала обеспокоенность в связи с эскалацией вооружённого противостояния в Донбассе.
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