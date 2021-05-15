Павел Климкин напророчил Украине "жёсткий ответ Кремля". Экс-глава украинского МИД счёл высказывание Владимира Путина о превращении Незалежной в "анти-Россию" тревожным и призвал не закрывать глаза на данные слова президента России.

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о Незалежной.

Напомним, лидер нашей страны в ходе встречи с членами Совета безопасности обратил внимание, что из Украины планомерно делают "какую-то анти-Россию".

Путин добавил, что с территории соседнего государства систематически поступают инфоповоды, из-за которых Москве приходится беспокоиться о своей нацбезопасности.

Климкин счёл это высказывание тревожным и призвал на своей странице в Facebook не закрывать глаза на данные слова президента России.

Бывший украинский министр обратил внимание, что до этого Путин не использовал подобных формулировок: "Это не очередная находка спичрайтеров".

Ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким, - резюмировал Климкин.

Отметим, недавно Москва высказала обеспокоенность в связи с эскалацией вооружённого противостояния в Донбассе.