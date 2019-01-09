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Климкин: министры ряда стран посетят Мариуполь на следующей неделе
09 января 2019, 16:54 • 56 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что на следующей неделе многие министры из других стран посетят город Мариуполь в Донецкой области.
Reuters
Как заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, у него будет много контактов на текущей неделе, когда он совершит визиты в Литву и в Испанию.
«Много министров — наших друзей — посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ также посетит Донбасс», — приводит его слова УНН.
Отмечается, что с целью соблюдения безопасности Климкин не назвал точное место визита министров.
Ранее сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января.
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