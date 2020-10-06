Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
Главная / Украина

Климкин: Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения

06 октября 2020, 07:55  •  158 • Украина

Минские соглашения на самом деле никакие не соглашения, а договорённости, подписанные Киевом, чтобы остановить продвижение сил ополчения ЛДНР. Они не имеют никакого статуса.

Об этом интервью «Радио свобода» рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что он был категорически против их подписания.

«Я был категорически против этого положения, даже упоминания, что могут быть изменения украинской Конституции.

Я с самого начала говорил, это отлично помнят наши и французы с немцами. Кстати, недавно с ними говорил, и они это вспоминали, что Минские соглашения никогда не будут работать. Потому что, если бы это было реализовано — это путь к федерализации Украины», — заявил Климкин, добавив, что «эти соглашения никогда бы не выполнили, поскольку, чтобы их выполнить, нужно расписать последовательность и гарантии выполнения разных мероприятий»

Как признался экс-глава МИД, Минские соглашения, подписанные сначала 5 сентября 2014 года, а затем дополнены 12 февраля 2015 года, нужны были Киеву как возможность остановить дальнейшее продвижение защитников Донбасса вглубь Украины и выиграть время.

«Мотивация подписания Минских соглашений — безопасность и возможность снять эскалацию вокруг Дебальцево и вообще на фронте. Потому что Россия планировала не только взятие Дебальцево, но и дальнейшую масштабную эскалацию. Это была логика деэскалации, а потом просто отыграть и, конечно, выиграть время.

Конечно, мы это время выиграли с точки зрения строительства и усиления армии, усиления наших позиций и построения нашей дальнейшей коалиции против России. На самом деле это было использовано.

Смотрите, некоторые из этих положений никогда бы не могли выполниться, но, несмотря на то, что я был против некоторых положений, я считаю, что шаг к деэскалации — выиграть время, отыграть дипломатически и политически. Это была правильная тактика, которая позволила нам сделать и оказаться там, где мы сейчас. Так на самом деле считают все наши друзья и партнёры если вы посмотрите с точки зрения логики того как они нам помогают», — сказал Климкин.

Также Климкин утверждает, что тишина на Донбассе будет стоять ровно столько времени, сколько того захочет президент России Владимир Путин.

«Путин всё равно будет поднимать ставки. Он всегда играет. Прекращение огня со стороны Путина — это просто смена тактики. И не более. Поскольку для него Донбасс ничего не значит. Для него Донбасс — это не как для нас часть украинской земли, а это средство, инструмент», — заявил бывший глава МИД Украины.

Напомним, Климкин заявил, что сожалеет о том, что ему не удалось разорвать дипломатические отношения с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
05 октября 2020, 16:20
Чтобы избежать увольнения, Аваков делает ставку на «украинский ИГИЛ»
05 октября 2020, 20:00
У Тягнибока хвалятся, как нагнули всех трусливых представителей Юго-Востока
05 октября 2020, 20:00
Как говорится, "режут по живому"?
05 октября 2020, 18:10
Украинские ультраправые формируют «ЧВК» для отправки в Карабах
05 октября 2020, 16:20
«Война России и НАТО на территории Украины стала почти реальностью». Кузьмин резко раскритиковал Зеленского
05 октября 2020, 02:35
The Guardian: подходит ли Молдова для размещения беженцев?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
02 октября 2020, 21:25
"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.