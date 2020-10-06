Климкин: Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения

Минские соглашения на самом деле никакие не соглашения, а договорённости, подписанные Киевом, чтобы остановить продвижение сил ополчения ЛДНР. Они не имеют никакого статуса.Об этом интервью «Радио свобода» рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что он был категорически против их подписания.«Я был категорически против этого положения, даже упоминания, что могут быть изменения украинской Конституции.Я с самого начала говорил, это отлично помнят наши и французы с немцами. Кстати, недавно с ними говорил, и они это вспоминали, что Минские соглашения никогда не будут работать. Потому что, если бы это было реализовано — это путь к федерализации Украины», — заявил Климкин, добавив, что «эти соглашения никогда бы не выполнили, поскольку, чтобы их выполнить, нужно расписать последовательность и гарантии выполнения разных мероприятий»Как признался экс-глава МИД, Минские соглашения, подписанные сначала 5 сентября 2014 года, а затем дополнены 12 февраля 2015 года, нужны были Киеву как возможность остановить дальнейшее продвижение защитников Донбасса вглубь Украины и выиграть время.«Мотивация подписания Минских соглашений — безопасность и возможность снять эскалацию вокруг Дебальцево и вообще на фронте. Потому что Россия планировала не только взятие Дебальцево, но и дальнейшую масштабную эскалацию. Это была логика деэскалации, а потом просто отыграть и, конечно, выиграть время.Конечно, мы это время выиграли с точки зрения строительства и усиления армии, усиления наших позиций и построения нашей дальнейшей коалиции против России. На самом деле это было использовано.Смотрите, некоторые из этих положений никогда бы не могли выполниться, но, несмотря на то, что я был против некоторых положений, я считаю, что шаг к деэскалации — выиграть время, отыграть дипломатически и политически. Это была правильная тактика, которая позволила нам сделать и оказаться там, где мы сейчас. Так на самом деле считают все наши друзья и партнёры если вы посмотрите с точки зрения логики того как они нам помогают», — сказал Климкин.Также Климкин утверждает, что тишина на Донбассе будет стоять ровно столько времени, сколько того захочет президент России Владимир Путин.«Путин всё равно будет поднимать ставки. Он всегда играет. Прекращение огня со стороны Путина — это просто смена тактики. И не более. Поскольку для него Донбасс ничего не значит. Для него Донбасс — это не как для нас часть украинской земли, а это средство, инструмент», — заявил бывший глава МИД Украины.Напомним, Климкин заявил, что сожалеет о том, что ему не удалось разорвать дипломатические отношения с Россией.