|
Климкин: Каждый седьмой украинец - "фанат Путина"
31 мая 2021, 09:00 • 195 • Политика
Экс-главу МИД Украины Павла Климкина возмущает, что меньше половины украинцев (48%) хотят членства Незалежной в НАТО. Негодует Климкин и из-за того, что каждый седьмой украинец - "фанат Путина".
Несмотря на слова поддержки, высказываемые со стороны ряда стран - членов НАТО, Украину в ряды Североатлантического альянса принимать не спешат. Да и в самой Незалежной, судя по заявлению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, больше половины украинцев не хотят вступления страны в НАТО. Согласных только 48%.
"Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО, они - люди европейские - начинают сразу в компьютерах лазить и смотрят - 48% поддержки", - пояснил бывший министр.
Приводит в возмущение политика и другой результат недавнего опроса общественного мнения: высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина на Украине. По словам Климкина, "фанатами Путина" в Незалежной являются 13% граждан, то есть каждый седьмой украинец.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
195
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2021, 10:10
|
29 мая 2021, 12:05
|
27 мая 2021, 10:35
|
30 мая 2021, 02:45
|
27 мая 2021, 02:20
|
25 мая 2021, 07:15
|
30 мая 2021, 00:55