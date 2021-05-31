Экс-главу МИД Украины Павла Климкина возмущает, что меньше половины украинцев (48%) хотят членства Незалежной в НАТО. Негодует Климкин и из-за того, что каждый седьмой украинец - "фанат Путина".

Несмотря на слова поддержки, высказываемые со стороны ряда стран - членов НАТО, Украину в ряды Североатлантического альянса принимать не спешат. Да и в самой Незалежной, судя по заявлению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, больше половины украинцев не хотят вступления страны в НАТО. Согласных только 48%.

"Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО, они - люди европейские - начинают сразу в компьютерах лазить и смотрят - 48% поддержки", - пояснил бывший министр.

Приводит в возмущение политика и другой результат недавнего опроса общественного мнения: высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина на Украине. По словам Климкина, "фанатами Путина" в Незалежной являются 13% граждан, то есть каждый седьмой украинец.