Климкин и председатель ОБСЕ прибыли в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак прибыли в Донбасс.

Об этом в своём Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

«На КПВВ «Станица Луганская» — снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать всё для эффективной работы СММ ОБСЕ и её свободного передвижения», — отметил он.

На КПВВ «Станиця Луганська» – сніжно і сонячно. Розпочався насичений день. Спільно з Головуючим в ОБСЄ @MiroslavLajcak робитимемо все задля ефективної роботи @OSCE_SMM і її вільного пересування, включно з #Крим і кордоном з #РФ на #Донбас. @Slovakia_OSCEpic.twitter.com/sVaPiQX5Cu — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что Лайчак приедет на Украину в середине января.