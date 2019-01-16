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Климкин и председатель ОБСЕ прибыли в Донбасс
16 января 2019, 14:39 • 118 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак прибыли в Донбасс.
Reuters
Об этом в своём Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.
«На КПВВ «Станица Луганская» — снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать всё для эффективной работы СММ ОБСЕ и её свободного передвижения», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Лайчак приедет на Украину в середине января.
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