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Климкин готовится «убить» еще около 40 договоров с Москвой
30 ноября 2018, 04:54 • 114 • Политика
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в скором времени его страна расторгнет еще порядка четырех десятков дипломатических договоров с Россией. Ранее, добавил министр, Киев уже успел «убить» 48 таких соглашений с Москвой.
Все договоры, подлежащие аннулированию, будут расторгнуты в одностороннем порядке. В любом случае, хоть его ведомство планирует решить этот вопрос как можно быстрее, оно также постарается сделать так, чтобы расторжение соглашений не навредило простым украинским гражданам.
В любом случае, сейчас, резюмировал Павел Климкин, Киев пересматривает всю структуру своих двухсторонних отношений с Москвой. Ревизии подлежат все российско-украинские договоры, заключенные до 2014 года.
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