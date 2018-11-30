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Климкин готовится «убить» еще около 40 договоров с Москвой

30 ноября 2018, 04:54  •  114 • Политика
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в скором времени его страна расторгнет еще порядка четырех десятков дипломатических договоров с Россией. Ранее, добавил министр, Киев уже успел «убить» 48 таких соглашений с Москвой.
Все договоры, подлежащие аннулированию, будут расторгнуты в одностороннем порядке. В любом случае, хоть его ведомство планирует решить этот вопрос как можно быстрее, оно также постарается сделать так, чтобы расторжение соглашений не навредило простым украинским гражданам.
В любом случае, сейчас, резюмировал Павел Климкин, Киев пересматривает всю структуру своих двухсторонних отношений с Москвой. Ревизии подлежат все российско-украинские договоры, заключенные до 2014 года.
«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — сделал свой анонс министр.

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