Климкин готовится «убить» еще около 40 договоров с Москвой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в скором времени его страна расторгнет еще порядка четырех десятков дипломатических договоров с Россией. Ранее, добавил министр, Киев уже успел «убить» 48 таких соглашений с Москвой.

Все договоры, подлежащие аннулированию, будут расторгнуты в одностороннем порядке. В любом случае, хоть его ведомство планирует решить этот вопрос как можно быстрее, оно также постарается сделать так, чтобы расторжение соглашений не навредило простым украинским гражданам.

В любом случае, сейчас, резюмировал Павел Климкин, Киев пересматривает всю структуру своих двухсторонних отношений с Москвой. Ревизии подлежат все российско-украинские договоры, заключенные до 2014 года.