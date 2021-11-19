Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин довёл политолога Владимира Корнилова до слёз. Слёз смеха. Панические переживания о потере Донбасса экс-министр озвучил в эфире украинского телеканала "1+1".

Во время эфира Климкин обратился к властям Украины с заявлением о том, что сейчас страна находится "в очень опасной ситуации".

"Мы в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс", - заявил он.

По его словам, властям Украины необходимо экстренно обращаться "к друзьям" с просьбой о новой стратегии по Донбассу, ведь "Минск" не работает". При этом Климкин добавил, что, мол, президент России Владимир Путин "готов идти дальше" и "геополитическая мясорубка" может в считаное время перемолоть Украину в фарш.

То, как Климкин бьёт в колокола, насмешило политолога Владимира Корнилова. Особенно он выделил фразу экс-министра "в шаге от того, чтобы НАЧАТЬ терять Донбасс".

"Вот это проснулся! Уже скоро 8 лет, как Украина окончательно потеряла Донбасс, а чугункины думают, что она ещё и не начала этого делать!" - написал он в своём Telegram-канале, добавив смайлик, смеющийся до слёз.