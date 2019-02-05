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Климкин дал совет будущему президенту по поводу отношений с Россией
05 февраля 2019, 16:09 • 142 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что будущему президенту необходимо выстраивать логичную политику в отношениях с Россией.
© Nicolas Landemard Le Pictorium globallookpress.com
«Первое, что необходимо, — построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией», — сказал глава МИД в интервью «ЛIГА.net».
Так, по его словам, следует решить, какие документы оставить, какие упразднить, а также когда это делать и почему.
«Необходим комплекс решений, как мы относимся к России и ко всему, что с ней связано: в политике, экономике, торговле, культуре — во всём абсолютно. По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества», — заявил Климкин.
Он подчеркнул, что эта логика должна быть поддержана обществом, иначе она не будет работать.
Ранее нынешний украинский лидер Пётр Порошенко призвал сохранить курс в НАТО и ЕС после выборов.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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