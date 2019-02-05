Климкин дал совет будущему президенту по поводу отношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что будущему президенту необходимо выстраивать логичную политику в отношениях с Россией.

«Первое, что необходимо, — построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией», — сказал глава МИД в интервью «ЛIГА.net».

Так, по его словам, следует решить, какие документы оставить, какие упразднить, а также когда это делать и почему.

«Необходим комплекс решений, как мы относимся к России и ко всему, что с ней связано: в политике, экономике, торговле, культуре — во всём абсолютно. По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества», — заявил Климкин.

Он подчеркнул, что эта логика должна быть поддержана обществом, иначе она не будет работать.

Ранее нынешний украинский лидер Пётр Порошенко призвал сохранить курс в НАТО и ЕС после выборов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.