Климкин будет пребывать с визитом в США 14—16 ноября

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправится в Соединённые Штаты с рабочим визитом. Он будет пребывать в стране в период с 14 по 16 ноября.

Reuters

Об этом сообщается на сайте МИД Украины. Главной целью визита, как уточнили в ведомстве, станет проведение 16 ноября заседания обновлённого формата комиссии стратегического партнёрства Украина — США. Председательствовать на мероприятии будут Климкин и глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео. Ранее украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с министром энергетики США Риком Перри обсудил противодействие проекту «Северный поток — 2». В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий предостерёг Европу от участия в строительстве газопровода. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил его заявление.