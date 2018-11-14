Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бежавший из России автор фейков об отравлении Скрипалей - "идеальная фигура...
Сбои в технике и свою неэффективность Европа пытается скрыть за «страшной Россие...
Украинский телеканал проверят из-за эфира с картой страны без Крыма
Министру обороны Израиля «прилетело» за сбитый Ил-20
Главная / Украина

Климкин будет пребывать с визитом в США 14—16 ноября

14 ноября 2018, 18:09  •  49 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправится в Соединённые Штаты с рабочим визитом. Он будет пребывать в стране в период с 14 по 16 ноября.
 
Reuters
 

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Главной целью визита, как уточнили в ведомстве, станет проведение 16 ноября заседания обновлённого формата комиссии стратегического партнёрства Украина — США. 

Председательствовать на мероприятии будут Климкин и глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с министром энергетики США Риком Перри обсудил противодействие проекту «Северный поток — 2». 

В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий предостерёг Европу от участия в строительстве газопровода. 

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил его заявление.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 22:39
Эксперт прокомментировал заявление МВФ о недовольстве темпами роста украинской экономики
14 ноября 2018, 14:54
Эксперт прокомментировал встречу Порошенко с иерархами УПЦ МП
13 ноября 2018, 19:24
В Госдуме ответили на призыв ввести санкции против портов России

14 ноября 2018, 11:39
Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в квартирах
14 ноября 2018, 14:54
Эксперт прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в ряде городов Украины
14 ноября 2018, 18:09
Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 02:09
Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Ир...
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
10 ноября 2018, 10:24
В Раде рассказали о предстоящем развале Украины
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.