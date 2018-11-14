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Климкин будет пребывать с визитом в США 14—16 ноября
14 ноября 2018, 18:09 • 49 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправится в Соединённые Штаты с рабочим визитом. Он будет пребывать в стране в период с 14 по 16 ноября.
Reuters
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
Главной целью визита, как уточнили в ведомстве, станет проведение 16 ноября заседания обновлённого формата комиссии стратегического партнёрства Украина — США.
Председательствовать на мероприятии будут Климкин и глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с министром энергетики США Риком Перри обсудил противодействие проекту «Северный поток — 2».
В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий предостерёг Европу от участия в строительстве газопровода.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил его заявление.
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