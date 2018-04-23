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Климкин: администрация Трампа и Конгресс США едины в поддержке Украины

23 апреля 2018, 05:39  •  73 • Украина

ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс едины в своей позиции по поддержке Украины. Об этом в воскресенье агентству The Canadian Press заявил глава украинского МИД Павел Климкин, который в Торонто провел встречу с и. о. госсекретаря США Джоном Салливаном.

"У нас есть четкая и последовательная поддержка двух палат [Конгресса] на [Капитолийском] холме. Нас также поддерживают и в администрации [президента Трампа]", - сказал он. Климкин уточнил, что в этом его заверил и. о. госсекретаря США Джон Салливан, с которым он провел "очень хорошую встречу" в субботу на полях министерской встречи стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) .

Ранее МИД Канады распространил заявление министров иностранных дел "семерки", в котором они подтвердили приверженность правительств своих стран по поддержке Киева, а также отметили, что политика санкций в отношении РФ из-за Украины продолжится.

В воскресенье в Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран Группы семи. Согласно сообщению канадского МИД, одними из главных тем повестки стали Россия, КНДР, Сирия, Мьянма и Венесуэла. Приглашение на встречу также получил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который принял участие в ряде сессий министерского саммита.

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