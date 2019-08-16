Климатическое оружие США или "черные лесорубы": Кто виноват в неурожае в России?

В Пермском крае был введен режим ЧС. Об этом сообщили региональные власти. Решение было принято в связи с тем, что из-за плохой погоды начали гибнуть сельскохозяйственные культуры.

Так, проблемы наблюдаются в Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах. Из-за дождей, града и заморозков в Пермской крае запасы кормов составляют менее 60% от годового плана. В связи с этим региональные власти готовы освободить сельхозпроизводителей от штрафов за невыполнение планов.

Отметим, что проблемы с урожаем наблюдаются по всей стране. Это стало одной из причин подорожания хлеба. По сравнению с прошлым годом цены подросли на 7,7% - 9,6% (в зависимости от типа муки).

Как прогнозирует автор проекта All Economics Антон Шабанов, до конца года может произойти очередной скачок цен.

"Новый урожай притормозит рост стоимости, но, если он окажется не очень удачным, к концу года мы опять можем увидеть увеличение цены хлеба", - заявил он в интервью Ura.ru.

Климатическое оружие США или движение воздушных масс?

Происходящее в стране также пытаются объяснить при помощи конспирологических теорий. Так, депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв утверждает, что американская сторона могла применить против России "климатическое оружие".

По мнению политика, такого лета, когда Россия одновременно страдает от пожаров и наводнений, быть не может.

"Обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьёзно и надо к этому правильно относиться", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Журавлёв добавил, что впервые за последние несколько десятилетий Москва добилась военного превосходства над Вашингтоном. У западных оппонентов нет гиперзвуковых ракет, которые могут соперничать с российскими, что очень беспокоит их.

Депутата раскритиковал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он указал на то, что у человека нет такого количества энергии, которая позволят изменить климат. Кроме того, ООН приняла резолюцию о недопустимости применения в военных целях изменения природной среды.

Проблемы, с которыми столкнулась Россия, связаны с тем, что на Земле наблюдается смена климатических эпох, что влияет на движение воздушных масс. Если раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идет движение вдоль меридианов. В итоге теплый воздух Тихого океана попадает в северные районы, а холодный воздух с полюса проникает на юг.

Сомневается в существовании климатического оружия, и военный обозревать "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он напомнил, что слухи о наличии климатического оружия у США появились еще во время войны во Вьетнаме, кроме того, сушествую домыслы о возможностях системы HAARP, размещенной на Аляске.

Эксперт детально изучил информацию по данной теме.

"Наши ученые, которые наблюдали за этими процессами, да и сами американцы смеются, когда им рассказывают о некоем климатическом оружии", - рассказал он телеканалу "360".

Черные лесорубы против урожаев

Но есть и другая сторона вопроса. По мнению советник министра обороны Андрея Ильницкого, экстремальные паводки в России могут быть связаны с варварской вырубкой лесов.

За это лето жители Иркутской области два раза столкнулись с паводком. Прошла эвакуация более ста жителей приангарских районов. Проблемы возникли также в Тулуне, где ранее дамба уже не справилась с подъёмом уровня воды.

Трудности связаны не только с наводнениями. Та же Иркутская область страдала от масштабных пожаров, охвативших более 400 тысяч гектаров леса. А рекордсменом стал Красноярский край, где огонь охватил площадь почти в миллион гектаров.

Непосредственно Ильницкий предположил, что паводки являются результатом вырубки леса.

"У меня одного стойкое подозрение, что эти запредельно-экстремальные паводки - следствие варварской вырубки лесов на этих территориях и в регионах? А ежели так - где ответственность владельцев лесного бизнеса и крышующих их на государственном уровне, где посадки? Уточню - посадки не только леса!" - заявил политик в Twitter.

Теорию поддерживают и другие эксперты. Как ранее напомнил Царьграду спецкор "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин, федеральные власти на протяжении многих лет указывали на происходящее в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, в в Красноярском крае и Иркутской области, где под видом "санитарной вырубки" вывозят в Китай древесины на миллиарды рублей.

Ущерб для экономики от так называемых черных лесорубов оценивается в 100 миллиардов рублей, однако Ворсобин считает эти цифры заниженными. Если импорт леса в Красноярском крае составляет десятки миллиардов рублей, то в бюджет поступают жалкие проценты.

Он также сомневается в том, что привлечение силовиков сможет повлиять на ситуацию, так как к коррупционным процессам привлечены высокие чины.

"У каждого "чёрного лесоруба" есть бумажка, разрешающая ему рубить. Это может быть санитарная рубка, выдают на один участок леса, а он при попустительстве прокуратуры и так называемых деревянных отделов рубит другой лес, более качественный, заповедный. Сейчас все с бумажками. Но вопрос: кто торгует этими бумажками?", - отметил он.

По оценкам депутата Государственной Думы Олега Нилова, проблема со злоупотреблениями в лесной области ухудшается от года к году. Фактически мировые запасы леса варварски уничтожаются, но в казну поступают сущие копейки - около 30 миллиардов рублей в год. При этом только на тушение пожаров уходит в два раза больше средств.

Подобная ситуация наблюдается с момента принятия Лесного кодекса в 2008 году, который, по мнению парламентария, был настроен на разграбление природных богатств.

"Это чубайсовские схемы. Знаете, разгосударствление, разбиение на мелкие кусочки и рынок. Рынок, мол, всё отрегулирует", - пояснил он.

Путин против экологического мракобесия

По мнению президента России Владимира Путина, экологические и климатические проблемы могут стать причиной масштабных потрясений.

"Климат и экология уже стали объективным фактором мирового развития", - цитирует его слова РИА ФАН.

Как добавил глава государства , технологическая трансформация меняет радикальным образом облик не только целый отраслей, но и регионов. При этом необходимо держать в голове экологические риски, так как нельзя надеяться на то, что технологии смогут сами по себе защитить планету от антропогенного воздействия.

Российский лидер указал на то, что необходимо бороться с популизмом и мракобесием, которые мешают разговорам, посвященным глобальной климатической повестке. Злоупотребление подобными действиями приводит к тому, что мир пытаются принудить отказаться от прогресса, взяв на вооружение эффектные, но неэффективные методы.

Такие действия не позволят решить проблему, а только законсервируют ее, создав особые условия только для избранных.