Климатическое оружие? Да, есть, в руках…климата

Автор:

Покровский Александр

То, что творится на планете с погодой, иначе как глобальной катастрофой не назовёшь. У одних – многонедельная жара. С тысячами смертей. У других – ливни и наводнения. У третьих – природные пожары и засуха. У четвёртых – холод и вообще не характерная для времени года погода.

Примечательно, что практически все эти четыре климатические аномалии сошлись в этом году у нас в России. Сибирь, конечно, большая, но согласитесь: когда в одной и той же области в наводнении тонут целые города и одновременно горят тысячи гектаров лесов, поневоле задумаешься о чьей-то злой воле. А если к этому добавить начавшийся 1 июля октябрь в самой населённой европейской части России, чуть ли не 30-градусную жару в Приполярье – тут уж и разговоры о применённом против нашей родины климатическом оружии покажутся оправданными.

Но кто тот враг таинственный? И откуда у него столько энергии, чтобы подчинить себе и направить на нас миллиарды мегаджоулей, которые движут земной атмосферой?

На этот и другие вопросы Царьграду ответил признанный в мировом метеорологическом сообществе авторитет – научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Климат, по противнику – огонь! И дождь

Царьград: На метеорологов уже даже не обижаются. Ну, разве что встретив где-нибудь в солнечной Анталии, усмехнутся понимающе – ага, тоже погреться захотелось… Но всё же в стране погода творит уже не мелкие, а такие крупные чудеса, что народ по праву задумался, не лупит ли кто по нему со всех стволов из некоего климатического оружия. Есть такое? Или всё же в климатических изменениях задействованы природные силы, сама энергетика которых отменяет идею того, что она может быть подвластна человеку?

Роман Вильфанд: Давайте посмотрим, какие события происходят сейчас в мире. На Китай обрушиваются тайфуны, один за другим. На европейской территории нашей страны холодная погода. Причём это удивительно, поскольку июль на всём Северном полушарии был самый жаркий месяц. Это наблюдаемый факт: если взять общую температуру по всему полушарию, то это был здесь самый жаркий месяц за длительную историю наблюдений. А на азиатской территории России – пожары. И в августе начались уже и наводнения на Амуре. А в июле, кстати говоря, было наводнение в Иркутской области.

Катаклизмы по всему миру

Р. В.: Казалось бы, сплошное метеорологическое безобразие в России. Но что в Западной Европе? А там – мощные торнадо, смерчи прошли. Там – один из самых жарких летних сезонов в истории. И это сказывается на самочувствии жителей. Очень много людей в больницах.

В Соединённых Штатах тоже очень много проблем. И циклоны выходят на побережье, и очень сильная жара. И, главное, волны тепла надвигаются одна за другой. А учитывая, что Соединённые Штаты располагаются близко к тропикам, фактически в субтропиках, то когда там волна тепла, в которой температура выше нормы на пять градусов, и такой период длится более пяти дней – это очень существенная проблема, очень значимая.

Климатические катаклизмы происходят и в Китае, и в Индии, и даже в Австралии, где кенгуру вынуждены прыгать в снегу. В Азии муссонный период задерживался, а потом пошли такие мощные дожди, что вызвали несколько серьёзных наводнений.

Пожары были в Калифорнии. Пожары были и в Португалии, и в Греции. А затем – сильнейшие, мощнейшие ливни, которые тоже приводили к переполнению рек.

Роман Вильфанд. Фото: globallookpress.com

Таким образом, получается, что во всём мире происходят катаклизмы. И они равномерно распределены по всей территории.

Есть ли смысл политизировать атмосферную циркуляцию?

Р. В.: То есть во всём мире очень много проблем. Так вот, с моей точки зрения, политизировать погоду, атмосферную циркуляцию… ну, можно. Но – как-то сложно, если абсолютно во всех странах проблемы возникают.

Ц.: Намекаете, что в этих явлениях не найти имени, фамилии и отчества?

Р. В.: Общая теория изменения климата говорит о том, что в период заметного потепления происходит увеличение повторяемости опасных явлений. Энергетика атмосферы увеличивается – и вслед за этим увеличивается количество опасных явлений. И изменения погоды, связанные с изменением климата, происходят повсеместно. И главная проблема не погода как таковая, как некая неприятная данность на конкретный день. Это – проблема глобальная.

Это, в частности, и проблемы опустынивания. Южные регионы Северного полушария, а именно здесь проживает максимальное количество населения планеты, – они, как правило, засушливые. И при потеплении климата количество осадков будет здесь в целом уменьшаться. То есть засушливость будет возрастать, опустынивание – увеличиваться.

А в северных регионах количество осадков будет увеличиваться. Казалось бы, кому нужны ещё большие осадки в северных регионах? А они там будут увеличиваться! И это – одно из следствий изменения климата.

Может ли человек овладеть погодой?

Р. В.: И вот теперь вернёмся к вопросу об энергетике, который я специально напоследок оставил.

Нынешнее похолодание в европейской части страны связано с тем, что гребень высокого давления установился над Европой где-то с первых чисел июля. И там он застыл. А вот холодная погода, восточная периферия этого гребня, холодный воздух – он поступает всё это время на европейскую территорию.

Ц.: Это не зеркальная ситуация 2010 года? Тогда как раз у нас стояла жара, а заливало Европу…

Аномальные дожди в Москве. Фото: globallookpress.com

Р. В.: Европу и Западную Сибирь, абсолютно верно.

В чём причины таких явлений? Для атмосферы характерен перенос с запада на восток. Это связано с градиентом температуры экватор – полюс. Это понятно: на экваторе всегда тепло, на полюсе всегда холодно. В соответствии с законами термодинамики воздух устремляется от тёплого региона к холодному, то есть от экватора к полюсу.

Но за счёт вращения Земли возникает отклоняющаяся сила, так называемая сила Кориолиса. И в умеренных широтах, где мы живём, в результате этого должен преобладать перенос атмосферных масс с запада на восток. И вот этот индекс зональности – он хорошо известен, хорошо рассчитывается. Но в последние десятилетия индекс зональности уменьшается, а индекс региональности увеличивается. То есть всё чаще мы видим переносы воздушных масс с севера на юг и с юга на север. Вот таких процессов будет, в принципе, всё больше и больше, они всё чаще и чаще будут повторяться.

И вот теперь – энергетика. У человека, у человечества не существует таких запасов энергии, которые смогли бы изменить траекторию циклонов. Энергия атмосферы несопоставима со всем потенциалом энергии, вырабатываемой человеком. Всей нашей цивилизацией! Да, есть микромасштабные воздействия, мы это можем. Например, обезвоживание облаков, туманы на аэродромах можно действительно рассеять… И всё. И больше пока человек не может никак воздействовать на погоду. Воздействовать на макромасштабные климатические процессы невозможно.

Климатическое оружие – оружие климата

Ц.: То есть в этом и есть ответ на вопрос о климатическом оружии?

Р. В.: Тут есть два фактора.

Первый – это энергетика. Это, по крайней мере на данном этапе технологического развития человечества, вопрос исключённый. Просто несопоставимые величины.

Пожары в Сибири. Фото: globallookpress.com

И второй – нужно показать, хоть немного, физические механизмы управления климатом. Если известен механизм – будьте любезны, покажите, как возможно в принципе воздействовать на погоду или на климат. Тогда это будет нормальный научный подход к вопросу.

И, наконец, когда у американцев возникают проблемы, связанные с торнадо и тайфунами, – кстати говоря, потрясающий, колоссальный ущерб! – так американцы то же самое говорят. Что некоторые…

Ц.: …русские...

Р. В.: Конечно. ...используют против них.

Поэтому вот эта конспирология – она не вызывает ни у кого из моих коллег поддержки. Потому что, если есть механизм, который можно описать, если есть уравнение, которое могут показать, – ну так пожалуйста, напишите, на обсуждение выставьте. А так… В общем, я всё сказал.

Но на белую простынь тратиться хоть не нужно?

Ц.: С принципами понятно. А что на практике? Холода и дожди в центральной России, где основное население и основное производство сельского хозяйства. Урожай-то будет? Не пойдём ли мы зимой, условно говоря, по миру? Не нужно отложить денежки на покупку белой простыни?

Р. В.: По оценкам, которые дают агрометеорологи, урожай зерновых будет меньше, чем в прошлом году. Но! Но больше, чем в среднем за прошедшее пятилетие.

Вот это очень важно. Потому что и в прошлом, и в позапрошлом году были очень хорошие урожаи. Мы к этому привыкли, а теперь ожидается урожай поменьше. Но – отнюдь не минимальный. В этом году у нас вполне благоприятная ситуация по урожаю. У нас будет зерно и для внутреннего потребления, и останется зерно для экспорта. Это будет не рекордный год, ну и что с того? В смысле урожая уже ясно, что будет вполне спокойная ситуация.