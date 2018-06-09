«Климатическая агрессия» Москвы против Киева «провалилась»

Казалось бы, каждый раз, когда украинские специалисты пробивают очередное дно в своей профессиональной деятельности, полагаешь, что ниже падать уже некуда, что предел достигнут. Но, оказывается, предела нет.

Буквально на днях агентство «Интерфакс» распространило сообщение, что из-за засухи на Украине может погибнуть до половины урожая этого года. Приводились конкретные беседы с фермерами, которые действительно жаловались, мол, еще неделя, от силы две – и прости-прощай пшеница, как и другие культуры. Даже пресс-служба Верховной Рады заявила, что из-за засухи Украина может потерять урожай в южных, центральных и восточных районах страны. Сами понимаете, в западных полей не так много. Там горы, леса, да западенцы роют схроны и янтарь. Я, кстати, специально смотрел прогноз погоды по разным областям Незалежной, в большинстве которых в течение ближайшей декады обозначена возможность лишь небольших дождичков.

Не требуется большой фантазии, чтобы четыре с лишним года спустя после победы украинской революционной гидности предположить, кто же, по мнению украинцев, виноват в грядущем неурожае. Вы правы. Конечно же, москали. Москва. Кремль. И непосредственно, да. Сам. Ну, он у них вообще вроде Зевса у древних греков. Может дождь наслать, молнией покарать, а то и полным ураганом. И тут, ясен пень – не исключение.

Но нашлась одна сепаратюга в Киеве, да еще и по профессии синоптик - Наталья Диденко.

- Сторонников теории российского климатической оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую. Еще вчера все прогностические модели «давали» дождь в Киеве гарантировано. А сегодня уточненные карты и схемы показывают, что этот фронт, с которым и придут дожди на Украину едва касается столицы, - заявила она. - Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами.

Не в курсе, наверное, как наше климатическое оружие работает. Не ведает, что Россия не сушит дожди на Украине, и гигантскими прозрачными невидимыми вентиляторами и насосами высасывает украинские тучи на свою территорию и гонит прямо на Москву.

Всю конструкцию Диденко поломала, которую Киев мог бы использовать для подачи иска против Москвы за порчу погоды. Впрочем, не все так с ней просто, и есть шанс, что она еще скажет свое веское синоптическое слово, вскрывая «климатическую агрессию» Кремля. Ведь в словосочетании «подлый заговор преступных российских климатологов» для обозначения сарказма ни одно слово не выделено теми же банальными кавычками. А это, поверьте уж, серьезный симптом. Просто, мол, не смогли, не успели бы за сутки.