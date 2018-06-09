Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гройсман прокомментировал отставку министра финансов Украины
Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?
Вернётся ли Як-3 в Саратов?
Когда «ответка» не работает
Главная / В России

«Климатическая агрессия» Москвы против Киева «провалилась»

09 июня 2018, 12:09  •  89 • В России

Казалось бы, каждый раз, когда украинские специалисты пробивают очередное дно в своей профессиональной деятельности, полагаешь, что ниже падать уже некуда, что предел достигнут. Но, оказывается, предела нет.

Буквально на днях агентство «Интерфакс» распространило сообщение, что из-за засухи на Украине может погибнуть до половины урожая этого года. Приводились конкретные беседы с фермерами, которые действительно жаловались, мол, еще неделя, от силы две – и прости-прощай пшеница, как и другие культуры. Даже пресс-служба Верховной Рады заявила, что из-за засухи Украина может потерять урожай в южных, центральных и восточных районах страны. Сами понимаете, в западных полей не так много. Там горы, леса, да западенцы роют схроны и янтарь. Я, кстати, специально смотрел прогноз погоды по разным областям Незалежной, в большинстве которых в течение ближайшей декады обозначена возможность лишь небольших дождичков.

Не требуется большой фантазии, чтобы четыре с лишним года спустя после победы украинской революционной гидности предположить, кто же, по мнению украинцев, виноват в грядущем неурожае. Вы правы. Конечно же, москали. Москва. Кремль. И непосредственно, да. Сам. Ну, он у них вообще вроде Зевса у древних греков. Может дождь наслать, молнией покарать, а то и полным ураганом. И тут, ясен пень – не исключение.

Но нашлась одна сепаратюга в Киеве, да еще и по профессии синоптик - Наталья Диденко.

- Сторонников теории российского климатической оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую. Еще вчера все прогностические модели «давали» дождь в Киеве гарантировано. А сегодня уточненные карты и схемы показывают, что этот фронт, с которым и придут дожди на Украину едва касается столицы, - заявила она. - Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами.

Не в курсе, наверное, как наше климатическое оружие работает. Не ведает, что Россия не сушит дожди на Украине, и гигантскими прозрачными невидимыми вентиляторами и насосами высасывает украинские тучи на свою территорию и гонит прямо на Москву.

Всю конструкцию Диденко поломала, которую Киев мог бы использовать для подачи иска против Москвы за порчу погоды. Впрочем, не все так с ней просто, и есть шанс, что она еще скажет свое веское синоптическое слово, вскрывая «климатическую агрессию» Кремля. Ведь в словосочетании «подлый заговор преступных российских климатологов» для обозначения сарказма ни одно слово не выделено теми же банальными кавычками. А это, поверьте уж, серьезный симптом. Просто, мол, не смогли, не успели бы за сутки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

89
Источник
Похожие новости
09 июня 2018, 12:09
«Климатическая агрессия» Москвы против Киева «провалилась»
09 июня 2018, 10:24
Дорога к знаниям: в России предложили ввести федеральные льготы на проезд для студентов
09 июня 2018, 12:09
Для фан-клуба режиссера Сенцова сострадание - как колбаса

09 июня 2018, 12:09
Порошенко заявил, что «Северный поток-2» не повлияет на украинскую экономику
08 июня 2018, 00:24
"Видят в России угрозу. Видят в ней конкурента": главные цитаты "Прямой линии - 2018" Владимира Путина
09 июня 2018, 00:39
«Терминатор» третьего поколения: как Россия модернизирует боевую машину поддержки танков
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском...
09 июня 2018, 00:40
Крымский козырь: почему итальянские политики заговорили об отмене антироссийских санк...
09 июня 2018, 10:40
Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным
09 июня 2018, 07:09
«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских о...
09 июня 2018, 04:09
Военный эксперт: «С-400 – не существует, Армату никто не видел» (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 июня 2018, 22:39
Границы зависимости: почему выступавшая против «Северного потока — 2» Швеция дала разрешение на его строительство
03 июня 2018, 08:24
Итоги недели. Весь мир — театр, а Украина — цирк
03 июня 2018, 00:28
Лучшие люди Порошенко шатают Кремль
05 июня 2018, 12:24
О «приватизации» Победы – кому и зачем понадобилось провоцировать Лукашенко
07 июня 2018, 06:40
Россия предала Донбасс или спасла?
06 июня 2018, 23:54
«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолётов Ан-124 не имеет смысла
02 июня 2018, 22:39
Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.