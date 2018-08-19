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Климат: Жаркими становятся не только дебаты
19 августа 2018, 13:09 • 57 • В мире
Этим летом в Европу пришла аномальная жара: в Швеции тает высочайший пик страны - ледник на горе Кебнекайсе, Грецию и Португалию окутали невиданные лесные пожары. Есть ли связь этих явлений с глобальным потеплением? Что вообще происходит с нашей планетой? Зарубежные и российские климатологи дают ответ на этот вопрос
Автор:
Копейкина Виктория
В конце июля в журнале PLOS Medicine было опубликовано исследование международной группы ученых. Специалисты утверждают, что изменение климата в нынешнем столетии в разы увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах. Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур (heatwave) станут более частыми и более суровыми.
- пишут авторы исследования.
Аномально высокие температуры серьезно вредят и жителям России. Главный в России специалист по влиянию климата на здоровье Борис Ревич из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в своей статье в журнале Epidemiology отмечает, что московская жара 2010 года и загрязнение воздуха от природных пожаров вызвали не менее 11 тысяч преждевременных смертей, в основном среди пожилых.
Фото: www.globallookpress.com
Влияние жары на уязвимых пожилых и имеющих хронические заболевания людей очевидно. Но многие не видят здесь связи с глобальным изменением климата и продолжают утверждать, что так называемый парниковый эффект – это миф, а ураганы, жара, резкие перепады температур – это явления, которые происходили и раньше. Мол, даже Пушкин писал про снег в январе.
О том, что Земля превращается в гигантский парник, ученые заявляли почти 150 лет назад. Еще в конце XIX века лауреат Нобелевской премии, шведский физик и химик Сванте Аррениус выдвинул гипотезу: углекислый газ поглощает тепловое излучение, значит, чем больше его в атмосфере, тем теплее становится на Земле. Действие парникового эффекта аналогично действию стекла или пленки в парнике, отсюда и название «парниковый эффект».
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